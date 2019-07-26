По 500 литров за раз: служащие Укрзализныци воровали топливо с тепловозов

Полицейские задержали троих правонарушителей во время очередной кражи горючего / Фото Нацполиции

Группа служащих структурного подразделения регионального филиала Львовской железной дороги разворовывали топливо с тепловозов. Каждый раз сливали по 500 литров нефтепродуктов, потом похищенное продавали на подпольных АЗС.

Схему хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов организовали машинисты, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который занимался скупкой краденого горючего, сообщают в полиции.

Каждому была отведена своя роль. Машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов, а их помощники с помощью специального оборудования открывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты.

Топливо сливали в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты / Фото Нацполиции

Впоследствии в обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и перевозили на подпольные АЗС. Действовали воры в ночное время два-три раза в неделю, причем каждый раз сливали более 500 литров нефтепродуктов. Похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.

Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен / Фото Нацполиции

На данный момент полицейские задержали троих правонарушителей во время очередной кражи горючего. Правоохранители проводят 26 санкционированных обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

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