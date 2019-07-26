По 500 литров за раз: служащие Укрзализныци воровали топливо с тепловозов

Действовали воры в ночное время два-три раза в неделю, а потом продавали топливо на подпольных АЗС.
Группа служащих структурного подразделения регионального филиала Львовской железной дороги разворовывали топливо с тепловозов. Каждый раз сливали по 500 литров нефтепродуктов, потом похищенное продавали на подпольных АЗС.
Схему хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов организовали машинисты, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который занимался скупкой краденого горючего, сообщают в полиции.
Каждому была отведена своя роль. Машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов, а их помощники с помощью специального оборудования открывали дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты.
Впоследствии в обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и перевозили на подпольные АЗС. Действовали воры в ночное время два-три раза в неделю, причем каждый раз сливали более 500 литров нефтепродуктов. Похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных.
На данный момент полицейские задержали троих правонарушителей во время очередной кражи горючего. Правоохранители проводят 26 санкционированных обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.
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