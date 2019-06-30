Омелян хочет купить для Укрзализныци партию локомотивов из США

Омелян пообещал найти деньги инвесторов на 40 локомотивов / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в рамках встречи с представителями американских компаний Bunge, Cargill та General Electric заявил о намерении купить для Укрзализныци 40 дополнительных локомотивов.

"Первый этап соглашения выполнен успешно — Укрзализныця получила 30 локомотивов, которые уже работают на грузовых перевозках. Для выполнения второго этапа соглашения на 40 новых локомотивов важно долгосрочное финансирование на сумму 150 млн долларов США, которые будут привлечены от международных финансовых институтов", - цитирует чиновника пресс-служба Мининфраструктуры.

Когда данное финансирование появится – в ведомстве не сообщают.

Напомним, в соцсетях украинцы жалуются на адские условия в вагонах Укрзализныци в летнюю жару и тролят министра Омеляна.