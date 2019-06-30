Омелян хочет купить для Укрзализныци партию локомотивов из США

30 июня 2019, 20:19

В Мининфраструктуры сетуют на необходимость дополнительного финансирования.

Омелян
Омелян пообещал найти деньги инвесторов на 40 локомотивов / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в рамках встречи с представителями американских компаний Bunge, Cargill та General Electric заявил о намерении купить для Укрзализныци 40 дополнительных локомотивов.

"Первый этап соглашения выполнен успешно — Укрзализныця получила 30 локомотивов, которые уже работают на грузовых перевозках. Для выполнения второго этапа соглашения на 40 новых локомотивов важно долгосрочное финансирование на сумму 150 млн долларов США, которые будут привлечены от международных финансовых институтов", - цитирует чиновника пресс-служба Мининфраструктуры.

Когда данное финансирование появится – в ведомстве не сообщают.

Напомним, в соцсетях украинцы жалуются на адские условия в вагонах Укрзализныци в летнюю жару и тролят министра Омеляна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:19
Омелян хочет купить для Укрзализныци партию локомотивов из США
19:54
Грузинская певица Катамадзе отказалась выступать в России
19:20
Отвод войск у Станицы Луганской: в ОБСЕ сделали официальное заявление
19:07
В России при обрушении дома погибли собиравшие металлолом подростки
19:05
Украина выдала фееричный финиш на Европейских играх
19:00
Главные новости 30 июня: встреча Трампа с Ким Чен Ыном, отвод войск у Станицы и детали возвращения РФ в ПАСЕ
18:48
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
18:47
"Опасна в политике": в России раскритиковали Приходько за поход в Раду
18:21
"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море
17:59
В Слуге народа обнародовали список кандидатов-клонов
17:54
Украину расплавит 34-градусное пекло: синоптики назвали самые жаркие регионы
17:26
Кто займет место Юнкера: источники назвали вероятного главу Еврокомиссии
17:22
Возвращение РФ в ПАСЕ: освобождение моряков входило в условия – посол
17:03
Репэрша Alyona Alyona показала тату на груди
16:58
Пресс-секретарю Трампа надавали тумаков на встрече лидеров США и КНДР Видео
16:27
Песков рассказал об "украинском факторе" на переговорах Путина на саммите G20
16:12
Линдеманн напрягся: Лобода на свадьбе поймала букет невесты Видео
15:57
В Польше определили главные направления новой миграционной политики
15:47
Брошенная Слава Каминская показала Эдгару, что он потерял Видео
15:28
В Раде рассказали, когда возьмутся за увольнение Климкина
15:07
Жара-2019: кто из украинских звезд выступит на российском фестивале ради наград от оккупанта
14:59
Экс-глава ЦРУ подсказал, какое оружие США поможет Украине в войне с РФ
14:27
Парубий придрался к Зеленскому из-за отвода сил и долбанул планом Путина Видео
14:24
"Пособники Киева": в РФ всполошились из-за планов Франции передать Украине патрульные катера
13:55
"Продажные судьи, проклятая система": скандальному нардепу Парасюку отказали в регистрации на выборах
13:43
Отравление Алибасова: Сын сделал официальное признание
13:36
Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: детектор лжи бросил тень на мать убийцы Видео
13:30
Экс-футболист мадридского Реала возглавил Олимпик
13:28
Новый пик жары: синоптик обнадежила украинцев скорым снижением температуры
13:13
"Шлюхи, послушница": фотографии яхты патриарха Кирилла с полуголыми людьми наделали шума Фото
13:12
"С любимой женщиной": Муж Славы Каминской показал блондинку в своей постели
12:58
Ушла легенда: в Одессе скончалась народная артистка Украины Евгения Дембская
12:51
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр
12:34
Лобода тайно выступила в Киеве с любителем "ДНР" из России Видео
12:28
"Закрой свое хавало паршивое": Саакашвили и Ляшко расплевались в прямом эфире Видео
12:25
У Вятровича предложили снести известный советский памятник в центре Киева
12:07
Седокова проиграла войну с целлюлитом
11:57
Предварительно, РФ отвела войска у Станицы Луганской – Кучма
11:46
"На Украине людям по барабану, что я из России": российский футболист Черноморца
11:38
Наемники, или Горькая правда об украинской журналистике мнение
11:35
Филарет раскрыл всю подноготную: Епифаний является незаконным сыном покойного митрополита
11:30
Четвертая жена: Виктор Павлик проговорился о планах на будущее Видео
11:04
Atlas Weekend 2019: Хедлайнер Том Волкер не приедет на фестиваль
10:55
Сенсационное видео: Трамп ступил на землю северокорейского диктатора
10:48
UFC on ESPN 3. Нганну нокаутировал дос Сантоса и другие результаты боев Видео
10:30
Чарло защитил чемпионский пояс Видео
10:30
"Клуша спалилась": Темникова ответила на откровения Серябкиной Видео
10:06
Главные итоги саммита G20 в Японии: что решили по Украине мнение
09:48
"Зомбаки" распекли в Сети главу офиса президента Богдана за поход в ночной клуб Видео
09:47
Знаменитую актрису нашли мертвой в гостиннице
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять