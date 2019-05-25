"Зассаные 40-летние вагоны и импотенты-чиновники": Омелян в истерике наехал на Зеленского

Омелян наехал на Зеленского / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, которого осенью 2018 года НАБУ прижало к стенке за незаконное обогащение, обратился к Владимиру Зеленскому, который на днях обвинил украинских чиновников в косности и не-инновационности.

Отметим, что на третий день после инаугурации, 23 мая президент выступил на iForum - крупнейшей в Украине конференции по интернет-бизнесу и цифровым технологиям. Там он говорил исключительно по-русски.

"Как правило чиновники используют 4 слова: инновация, диджитализация, гиперлуп и Илон Маск", - потролил президент в том числе и Омеляна, известного своей смелой идеей запустить в Украине гиперлупа.

Омеляна оскорбило слово "чуваки", которое употребил Владимир Зеленский на форуме, поэтому он в своем обращении к президенту тоже его называет чувак.

"Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!", - начал безцеремонно свое сообщение Омелян.

Министр инфраструктуры прошелся по пунктам, зубами вцепился в каждое слово Зеленского, и отметил, что все уже и так давно в Украине работает.

"Прикинь, чувак, все, о чем ты сказал, уже в Украине реализуется! Лифт работает, только не ты его начал! И ты максимум там лифтер, потому что даже кнопки принадлежат не тебе", - резко заявил Омелян.

Но дальше – больше. Омелян прям-таки наехал на Владимира Зеленского

"Может хватит популизма, чувак? Капитан Очевидность в нашей стране уже есть. Не надо жонглировать терминами, которые вы, мягко говоря, не понимаете. Перед тем, как критиковать работу других людей - придумай что-то свое и разберись в сроках. И покажи нам наконец свою программу с проектами, инновативный ты наш. Иначе это факинг бла-бла-бла", - резюмировал Омелян, и продублировал свой текст на английском языке.

За 12 часов отметку нравится к сообщению Омеляна поставили свыше 4800 пользователей Сети.

Более 700 человек ввязались в дискуссию. Одни кричат "Браво", а другие советуют Зеленскому никого не слушать и продолжать работать в том же духе.

"Зеленскому нужно понять, что слушать или тем более отвечать этим пиз*лам ни в коем случае не надо. Ему нужно работа, работать и ещё раз работать. А, они пусть продолжают заниматься тем, что привыкли делать с 2014 года. Ведь большинство из вышеперечисленных достижений получены не благодаря, а вопреки. Этот коррупционер-министр понимает, что он ещё достаточно молод и ему нужно думать о будущем, которое без Порошенко для него не существует. Вот и отрабатывает роль "шестерки". Ведь не его ж хозяину, такую хрень писать", - считает Alexander Bulai.

Кстати, в огород Омеляна полетело множество камней.

"Омелян, езжай уже с богом к своим детям в США...пока не посадили!!! урод!", - посоветовал министру Дмитрий Громов.

"1.Надо было это афишировать,а то мы слышали только "армия,мова,вира". 2. Гиперлуп когда будет, Омелян? 3.Маск уже завод начал строить у нас? Или это бла-бла-бла? 4.Че ж ты Пороху не тыкал,голова? Он тебе давал бабки намывать наверное. 5.И что сделал ты? Лифт? Смешно. 6.Давай в космос полетим,у тебя ж наверняка идеи есть.Но гиперлуп вот скоро,да? С Полтавы до Вашингтона будет?", - обратил внимание Vasiliy Ivanov.

"Омелян, а что ты конкретно сделал за 5 лет, по пунктам с конкретикой без бла бла бла??? Где гиперлуп с которым ты уже подписал соглашения (правда гиперлуп про это не в курсе ))) или ты гордишься авиа рейсом Ужгород Киев ?", - спросил Svyatoslav Zhuravlev.

Вспомнили украинцы министру инфраструктуры и ужасное состояние дорог.

"Вова, не рефлексируй. Ищи новую работу! Можешь уже начинать мешать раствор для гиперлупа. Тьфу. Тут с Днепра невозможно ни в одном направлении выехать, кроме Запорожья (спасибо ОГА), чтобы ни скакать по ямам. А в поездах по прежнему зассаные 40летние вагоны. Ищи Вова работу, ищи! И лучше не в Украине. А про мову уже наслушались. Импотентов-чиновников и коррупционеров в вышиванках тоже. Которые мило лыбятся сидя в вышиванках и пи3дят деньги", - отметил Andrey Yaryshev.

Напомним, ранее на фоне отмены последнего авиарейса из Киева Владимир Омелян пообещал построить на Закарпатье аэропорт.

Также ранее ВладимирОмелян заявил о старте покрытия украинских дорог 5G технологиями.

Кроме того, Владимир Омелян заверил, что до 2030 года на автодорогах Украины останутся неопланы и их аналоги - маршрутки полностью исчезнут.