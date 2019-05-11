На фоне отмены последнего рейса из Киева Омелян пообещал построить на Закарпатье аэропорт

Из аэропорта Ужгород отменен единственный рейс в Киев / Фото: wikimedia.org

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости строительства в Закарпатской области еще одного аэропорта, поскольку существует проблема сообщения с данным регионом.

В комментарии Интерфакс-Украина чиновник констатировал, что уместным было бы строительство аэропорта в Мукачево.

По мнению Омеляна, необходимо улучшить коммуникацию с Закарпатьем, поскольку эта область отчасти отрезана от Украины из-за отсутствия полноценного дорожного, железнодорожного и авиационного сообщения.

Читайте также"Вы нас довели": на Закарпатье Порошенко поблагодарили за бедностьМинистр подчеркнул необходимость выделения из бюджета порядка 2-3 миллиардов гривен на строительство аэродрома в Мукачево. Он добавил, что единственный в области аэропорт в Ужгороде не способен решить проблему коммуникации страны с данной областью.

Омелян пообещал, что строительство начнется сразу же после выделения средств. Когда это произойдет, чиновник не уточнил.

Проблему транспортного сообщения с Закарпатской области затронул в видеообращении и мэр Львова Андрей Садовый. Он заявил, что после выборов по причине нерентабельности отменен единственный авиарейс сообщением Ужгород-Киев. Градоначальник акцентировал, что государству необходимо найти дотации и возобновить сообщение с одним из ключевых регионов страны.

Авіасполучення Києва та Ужгорода Ми повинні з'єднати Закарпаття з Україною. Потрібно відновити регулярне авіасполучення, негайно. Це питання національної безпеки. Опубликовано Андрій Садовий Суббота, 11 мая 2019 г.

Напомним, лидер венгерской праворадикальной партии Йоббик Томаш Шнайдер заявил, что в Закарпатской области необходимо создать автономию.