Скандал на Закарпатье: венгерские радикалы агитируют за автономию области

Томаш Шнайдер / Скриншот

В Закарпатской области необходимо создать автономию, заявил лидер венгерской праворадикальной партии Йоббик Томаш Шнайдер.

Такое заявление венгерский политик сделал находясь в Береговском районе, сообщает Mukachevo.net.

Лидер Йоббика считает, что в долгосрочной перспективе хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию, чтобы решать важные вопросы сразу на месте, а не ждать, когда придет очередное решение из Киева.

Шнайдер подчеркнул именно территориальную автономию Закарпатья, которая должна предусматривать также экономическую автономию, мол, чтобы деньги, заработанные в области, оставались в регионе, а не шли в Киев.

Издание отмечает, что Закарпатская область по итогам 2017 года на 73% является дотационной, поэтому слова венгерского политика выглядит откровенным популизмом.

Напомним, некоторые лидеры партии Йоббик уже являются персонами нон-грата в Украине из-за их заявлений и действий относительно территориальной целостности Украины.