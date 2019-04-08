Дипломатическая война Венгрии и Украины: с чего она началась и чего ждать дальше

8 апреля 2019, 14:10

Венгерский политик утверждает. что его не пустили в Украину незаконно,, и обвинил посла Украины в Румынии во лжи. Также, "Главред" выяснил, кого и почему не не пускают в Украину.

Венгрия

Между Украиной и Венгрией вспыхнул новый дипломатический скандал – сегодня МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште. Там требуют объяснений, мол, почему не пустили в страну главу Демократического союза венгров Румынии 41-летнего Хунора Келемена. Да еще и запретили въезд в Украину на полтора года.

Что случилось?

На выходных Келемен пожаловался Facebook, что собирался принять участие в торжественных мероприятиях в Ужгороде, где отмечалось 30-летие местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". На границе венгр показал дипломатический паспорт. Но его не пустили.

 "Они отказали мне в праве на въезд в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили мне, что я не могу пересечь границу", - написал политик.

Келемен опубликовал штамп в паспорте о запрете посещать Украину. Причем, как оказалось, запрет действует до октября 2020-го. Также на страничке политика есть снимок документа госпогранслужбы о том, что такое решение принято "уполномоченным органом". Каким именно – не уточняется.

"Он знал о запрете"

Посол Украины в Румынии Александр Баньков объяснил, что все законно. А въезд Хунору в нашу страну запрещен с 03.11.2017 года.

Читайте такжеНовый дипломатический скандал: Будапешт обвинил Киев в антивенгерских шагах"С тех пор он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, и он точно знал о принятом украинской стороной решения. И на этот раз, согласно украинскому законодательству, господину Келемену Хунору были вручено решение об отказе в пересечении государственной границы Украины, которое он подписал. Это правда, что соответствующее решение не содержит мотивов, но такая практика является общей для всех европейских государств", - уточнил посол.

В свою очередь венгерский политик обвинил во лжи украинского посла.

"За последние 20 лет я не был в Украине и никогда не использовал венгерский паспорт. Я могу представить документы о сегодняшнем инциденте. Поэтому я прошу посла Украины представить аналогичные документы, которые якобы запретили мой предыдущий въезд в Украину", - возмущается Келемен Хунор.

Что такое Союз венгров Румынии?

Демократический союз венгров в Румынии (UDMR) выступает за предоставление венграм в Румынии права на автономию, включая административно-территориальную.

В октябре минувшего года ряд венгерских партии Румынии, в том числе и UDMR, написали обращении в ОНН в защиту закарпатских венгров. Мол, "в Украине не только лишают представителей закарпатских меньшинств их прав. Но и преследуют венгров".

Что касается "общества культуры венгров Закарпатья", то только в минувшем году дважды они оказывались в центре скандалов. В ночь на 4 февраля 2018-го неизвестные пытались поджечь здание. А по подозрению в этом преступлении были задержаны граждане Польши. А в ночь на 27 февраля там снова произошла попытка поджога Центра – полицейские обнаружили на месте самодельное взрывное устройство. Правоохранители считают, что провокации были устроены для "разжигание украинско-венгерского конфликта на национальной почве".

Кому запрещают въезд

Мы выяснили, кому и за что запрещают въезд в Украину. Одна из самых популярных причин – посещение аннексированного Крыма.

Так, граждане России Катерина и Александр Волковы полгода назад пытались въехать в Закарпатскую область со стороны Венгрии. Но получили отказ, так как незаконного посещали оккупированный полуостров. Чтобы снять запрет, пара обратилась в Закарпатский окружной административный суд. Уверяли, что это ошибка и в Крыму они не были. Но украинская сторона выяснила, что полуостров Волковы посещали в апреле 2018-го – летали самолетом из аэропорта Домодедово в Симферополь.

Также не пускают в страну за "антиукраинские настроения с целью дестабилизации". Именно за это высадили из поезда "Москва-Одесса" гражданку России Ирину Воскресенскую. В СБУ говорят, что женщина пыталась здесь легализироваться с помощью фиктивного брака, чтобы пропагандировать идеи Владимира Путина и популяризировать "Новороссию".

Также, на длительные сроки ограничивают право въезду в нашу страну иностранцев. Которые подозреваются в серьезных преступлениях. В Харьковской области, например, иностранцу запретили на пять лет посещать нашу страну из-за подозрений в терроризме.

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МИД граница Венгрия Хунор Келемен
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