"Уберите пьяных, вонючих мужиков": в Сети обсуждают реформу от Укрзализныци

УЗ проводит "антиковровую операцию" / УНИАН

В Укрзализныце продолжается "антиковровая операция" - в вагонах поездов Интерсити, Региональный экспресс и Региональный поезд больше не будет ковриков на полу.

В госкомпании заявили, что их "уже не остановить".

"...убираем "винтажные украшения" из поездов Интерсити, Региональный экспресс и Региональный поезд", - сообщили в пресс-службе УЗ, добавив, что "продолжение следует".

Пользователи соцсети не растерялись и накинули еще пару идей:

"И хотелось бы трезвых проводников, которые не будут пускать в вагон зайцев (пьяных, вонючих мужиков), которые сидят на стульчике в тамбуре)))"

"А может вы заодно уберете все "винтажные" крани?"

"А с грязными подушками когда будете бороться?"

Впрочем, некоторые пользователи с сожалением восприняли новость:

Напомним, ранее Укрзализныця провела тендер на закупку сувенирной продукции в виде подарочных наборов посуды по завышенным ценам. Центр сервисного обеспечения заказал набор (стакан, подстаканник, ложка и упаковка) по 2025,97 гривен без НДС ща штуку.