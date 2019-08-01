Части Украины грозит очень серьезное похолодание: синоптик назвал даты

На части Украины 2-5 августа очень серьезно похолодает, предупредил народный синоптик / 1zoom.ru

С пятницы по понедельник, 2-5 августа, погода в Украине ожидается неблагоприятная - прогнозируется очень серьезно похолодание, оно затронет северные области.

В начале августа на севере нашей страны температура днем составит +19…+20, а на юге будет держаться +30…+32, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии Сегодня.

По словам собеседника, с 5 августа в северных регионах температура возрастет до +23…+24, а с 8 числа - до +25…+28.

"…Такой температурный режим будет держаться до 16 августа. По югу все это время температура будет удерживаться на уровне 29-31 градуса", – добавил эксперт.

Горбань предупредил, что с 20 августа придет второе похолодание. "…Ночная температура будет доходить до 9-11 градусов, дневная – держаться на уровне 24-27 градусов…", – заявил он.

Собеседник также сообщил, что дожди будут 2-4, 16-17 и 26-28 августа. Народный синоптик утверждает, что в конце последнего месяца лета "стопроцентно" не стоит ждать заморозков.

Ранее в Украинском гидрометцентре была прогнозирована погода на месяц – синоптики предупредили, что в августе 2019 температура воздуха будет немного выше средних многолетних значений.