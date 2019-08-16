"Мегалот": В Днепре выигран Мегаприз размером более 1 миллиона

14 августа 2019 года по результатам розыгрыша тиража №1874 государственной лотереи "Мегалот" стало известно о выигрыше одного из главных призов - Мегаприза - и появлении нового лотерейного миллионера! Им оказался счастливчик, который смог правильно предсказать номера 6 шариков из 42-х. Размер его выигрыша составил 1 010 000 гривен.

Известно, что выигрышная ставка была сделана 12 августа в 10:44 в городе Днепр на точке продаж лотерей, которая расположена по адресу: ул. Европейская, 9 А. На свою игру победитель потратил 25 гривен, хотя минимальная стоимость одной ставки в "Мегалот" составляет всего 5 гривен. Стоит отметить, что новоиспеченный миллионер находился всего в одном шаге от статуса "мультимиллионер", которому посчастливилось бы сорвать Мега Джекпот размером 12 650 000 гривен. Для этого он должен был угадать дополнительный шарик - Мегакульку - который увеличивает выигрыши.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет победителя и приглашает его присоединиться к элитному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", посетить Киев и принять участие в эксклюзивной подарочной программе "Два дня из жизни миллионера" для двух лиц, которых ожидает целый ряд незабываемых развлечений и впечатлений.

Напомним, что этой возможностью уже успели воспользоваться многие миллионеры. Среди них - одна из победительниц лотереи "Мегалот", Ирина Возная, которая 23-24 декабря 2017 года по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." приехала в столицу со Львова вместе со своей дочерью Натальей.Приз Ирины составил 5 500 000 гривен, которые были выиграны в тираже №1687 от 28 октября 2017 года.

Также напомним, что в 2018 году именно в лотерее "Мегалот" был выигран самый крупный лотерейный джекпот за всю историю Украины в размере 17 750 000 гривен. Случилось это в субботнем тираже №1749 от 2 июня 2018 года, а победителем стал игрок, который 31-го мая сделал ставку на точке продажи лотерейных билетов в магазине "Канцтовары", которая находится в пгт Катеринополь (Черкасская область) на ул. Соборная, 24.