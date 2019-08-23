eSiM заменяет собой пластиковую сим-карту. Абонент ее получает в виде изображения с QR-кодом, на который необходимо навести камеру iPhone или iPad через соответствующийпункт меню. То есть, eSiM можно получить, например, по электронной почте не посещая точки продаж TravelSiM.

Можно, находясь заграницей, приобрести eSiM на сайте TravelSiM с оплатой черезплатежный сервис Portmone, "сфотографировать" полученный QR-код и пользоваться всеми тарифными преимуществами TravelSiM во время заграничных путушествий.​

В частности, TravelSiM предлагает Интернет-доступ в ЕС от 15 коп.; в Израиле, странахСкандинавии и Прибалтики – от 13 коп.; в Турции и США от 26 коп. за 1 МБ.

Сейчас eSiM поддерживают только новаторские моделиiPhone XS та XR (на 1 симкарту) и некоторые современные iPad с модулем 3G/LTE. Смартфоны позволяют настроить домашнюю симкарту для осуществления звонков, а eSiM– для LTE-доступа в Интернет.

Старт-пакет eSiM от TravelSiM содержит:

eSiM (QR-код)

эстонский номер (+372)

баланс $10 (который можна пополнять в Portmone)

Стоимость такого старт-пакета 300 грн.

Совместимые смартфоны Совместимые планшеты iPhone XS iPad Pro 12.9 (gen. 3) iPhone XS Max iPad Pro 11 iPhone XR iPad Air 10.5 iPad mini 5

Напомним, услуга предоплаченного роуминга TravelSiM представлена в Украине с 2005 года.

Оператор услуги – эстонская компания Top Connect с 23-летним опытом втелекоммуникациях.

Инфолиния: 044-225-8008

TravelSiM.ua/eSiM