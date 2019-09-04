Осенние дожди уже в Украине: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

В Украину пришли дожди и похолодание / goodfon.ru

Погода в Украине в среду, 4 сентября, в большинстве областей будет определяться влажной воздушной массой. Дожди прогнозируются по всей территории кроме восточных и южных областей.

Как сообщает Укргидрометцентр, в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой области и на крайнем востоке составит +10…+15°, на остальной территории столбики термометров поднимутся до +16…+20°. Днем воздух прогреется до +19…+24°, на Левобережье страны – от +25 до +30°.

Погода в Киеве 4 сентября буде хмурой – местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+15°, днем - 20-22° тепла. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 4 сентября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на осень-2019 и рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие три месяца. Сообщается, что сентябрь еще побалует теплом, в октябре нас ждет осенняя "классика", а ноябрь будет холодным, мокрым, со снегом и заморозками.