Герус разнес в пух и прах Укрзализныцю из-за цистерн

Андрей Герус / Униан

В Укрзализныце за последние восемь лет в два раза снизилась оборачиваемость вагонов-цистерн с нефтепродуктами. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

Чиновник напомнил, что в 2011 году доставка вагонов по маршрутам Коростень-Обвидна и Коростень-Выгода составляло 5,5 и семь суток, а в июле текущего года – восемь и 10 суток, и в августе – 12-15 суток соответственно.

"За восемь лет вагоны "Укрзализныци" стали ездить более чем вдвое медленнее. Я, конечно, "за" дорогие корпоративные реформы, высокооплачиваемые наблюдательные советы/топ-менеджмент, но когда это как-то коррелирует с улучшением работы компаний", - подчеркнул Герус.

Напомним, что бывший замминистра инфраструктуры Александр Кава предупредил о риске ликвидации железных дорог в Украине.