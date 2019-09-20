"Олег - боец": Сенцов встретился с лидерами крымских татар

Олег Сенцов и лидеры крымско-татарского народа/ Facebook Р. Чубарова

Режиссер Олег Сенцов, освобожденный из застенков Кремля 7 сентября во время большого обмена украинский политзаключенный, встретился с лидерами крымскотатарского народа.

Соответствующее сообщение опубликовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в соцсети Facebook.

На встрече также присутствовали лидер крымских татар Мустафа Джемилев и заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

"Олег (Сенцов — Главред) — настоящий боец, у которого после освобождения рубежи защиты Украины изменились на плацдармы для перехода в атаку против России для территориальной целостности Украины", - написал Чубаров.

Напомним, ранее Олег Сенцов дал показания для Гаагского трибунала о пытках, применяемых ФСБ, а также оценил все изменения, который произошли в Украине за время его отсутствия.