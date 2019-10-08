По следам Карениной: в Киеве на рельсах нашли безголовый женский труп - видео 18+

Тот самый труп на Дарнице / Скриншот из видео

В Киеве неподалеку от Дарницкого вокзала на ж/д путях нашли женский труп без головы.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Перший". По данным журналистов, труп лежал на путях территории Дарницкого железнодорожного депо на улице Привокзальная.

Согласно предварительной версии событий, 45-летней женщине отрезал голову проходящий поезд. Кроме того, при осмотре трупа сотрудники полиции нашли работника Укрзализныци.

Напомним, ранее на Николаевщине машинисты "товарняка" переехали женщину и выбросили остатки трупа. До этого во временно оккупированной Макеевке ж/д поезд раздавил мотоцикл с боевиками.