По следам Карениной: в Киеве на рельсах нашли безголовый женский труп - видео 18+

Жуткий инцидент с отрезанием женщине головы произошел вблиза от Дарницкой железнодорожной станции.
В Киеве неподалеку от Дарницкого вокзала на ж/д путях нашли женский труп без головы.
Соответствующее сообщение опубликовал портал "Перший". По данным журналистов, труп лежал на путях территории Дарницкого железнодорожного депо на улице Привокзальная.
Согласно предварительной версии событий, 45-летней женщине отрезал голову проходящий поезд. Кроме того, при осмотре трупа сотрудники полиции нашли работника Укрзализныци.
Напомним, ранее на Николаевщине машинисты "товарняка" переехали женщину и выбросили остатки трупа. До этого во временно оккупированной Макеевке ж/д поезд раздавил мотоцикл с боевиками.