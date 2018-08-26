В Макеевке поезд раздавил мотоцикл с боевиками: блогер рассказал подробности

В Макеевке боевики на мотоцикле вскочили под поезд / Фото: prm

В оккупированной Макеевке Донецкой области на улице Кирова пьяные пророссийские боевики попали в аварию на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Как сообщает в Twitter блогер под ником Necro Mancer, в результате масштабной ДТП двое мужчин погибли на месте, а девушка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

"Это надо же было попасть под железнодорожный состав при нынешней нагрузке. До начала комендантского часа спешили успеть, что ли", – написал блогер.

Согласно официальным данным, на мотоцикле ехало трое пассажиров, которые из-за невнимательности и алкогольного опьянения допустили столкновение с грузовым поездом, который ехал на местную шахту. Спасателям пришлось извлекать погибших и пострадавшую из-под железнодорожных вагонов.

/ Фото: Twitter

/ Фото: Twitter

/ Фото: Twitter

/ Фото: Twitter

Напомним, во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" т.н."председатель народного совета" Денис Пушилин заявил о вероятном проведении "выборов лидеров "ЛНР" и "ДНР"" и нового "референдума".