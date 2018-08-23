В "ДНР" пригрозили проведением нового псевдореферендума

"ДНР". "Референдум". Иллюстративное фото / 24 Канал

Во временно оккупированном боевиками группировки "ДНР" т.н."председатель народного совета" Денис Пушилин заявил о вероятном проведении "выборов лидеров "ЛНР" и "ДНР"" и нового "референдума".

Соответствующее сообщение опубликовало российское новостное агентство "ТАСС". Пушилин прямо связывает проведение "референдума" с возможным отказом властей Украины продлевать закон об особом статусе ОРДЛО.

"В Украине намекают, что закон этот в октябре может быть не продлен и прекратит свое существование. Это будет означать отказ Киева от минских соглашений, а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения, возобновить торговые связи и прочее. […] Тогда нужно будет провести "выборы" главы и "Народного совета". И не только. Нужно будет провести и "муниципальные выборы". Они до сих пор откладывались, поскольку подпадали под минские соглашения. Но если Киев из этих соглашений выйдет, то проведем их сами. Также потребуется "всенародный референдум" с более четким вопросом, чем в 2014 году. Например: "Вы за то, чтобы Донецкая народная республика была независимым суверенным государством", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети опубликовали видеозапись пьяной пирушки представителей группировок "Л/ДНР".