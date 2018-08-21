Выборы в квазиреспубликах затягивает Москва / Reuters

В оккупированной части Донецкой области начата массированная информационная кампания по обонованию необходимости "отложить" выборы "главы республики" и "Народного совета"на неопределенное время.

6 августа "общественное движение "Донецкая Республика" (подконтрольно Александру Захарченко), выступило с инициативой продления полномочий "главы" и "депутатов" "ДНР" и, соответственно, отмены "выборов", запланированных на осень этого года (1 ноября 2018 г). Инициаторы аргументировали свое предложение тем, что в мае была утверждена новая программа развития "ДНР" и потому необходимо "дать возможность жителям оценить, как власть справится с ее реализацией".

Читайте такжеПочему Украина не смогла победить в войне на ДонбассеНесколькими днями позже, 9 августа, с аналогичным предложением выступили и "общественники ЛНР", которые инициировали отмену "выборов" и продление полномочий руководителя и депутатов в "ЛНР".

Подобные инициативы вызвали дружный протест всех недовольных.

Так, бывший глава "МИД ДНР" Александр Кофман резко раскритиковал возможную отмену "выборов", и подчеркнул, что "эта идея формировалась на самом "верху", то есть в Москве".

Журналистка "Комсомольской Правды" в Донецке Ольга Жукова назвала инициативу об отмене "выборов" "печальной и очень неудачной". "Блогер" и "журналист" Евгений Тинянский назвал эту же инициативу "комичной и глупой, а решение об отмене выборов – худшим из всех возможных вариантов развития событий".

Политтехнолог" Роман Манекин написал на свой странице в соцсетях: "не пулучится у них "отложить" выборы. Только сами себя закапывают". Айо Бенес пошел дальше и не только раскритиковал саму идею отмены "выборов", но и фактически обвинил руководство и кураторов "республик" в предательстве.

Заместитель главы Компартии "ДНР" Николай Рагозин даже позволил себе заявить: "У людей складывается ощущение, что властям ДНР участие народа в управлении государством не нужно. Народу отведена роль статистов и массовки, материала для флешмобов. Если мы и дальше будем переносить выборы, то это ощущение только укрепится".

Подобный настрой у местной публики потребовал информационного подкрепления.

В Луганске в информационный бой пошел местный историк Виталий Даренский. В его "спиче" прекрасно все. Приведем некоторые фрагменты: "По поводу необходимости кадрового обновления и новой легитимации власти следует отметить, что выборы не всегда дают такой результат. А если исходить из опыта Украины, в которой мы раньше жили и имели несчастье все это испытать на себе, то там выборы вообще всегда давали прямо противоположный результат – каждая новая власть на Украине всегда была хуже предыдущей". Соответственно, зачем менять?

Более того, "если же сейчас провести выборы в ЛНР, то новая власть не будет хуже – поскольку все что хуже, уже давно уехало на Украину – но не будет и чем-то особенно лучше. Придут примерно такие же люди, но только без опыта работы. И какой в этом смысл? Ради чего тратить большие суммы из бюджета на выборы просто ради выборов?"

В начале прошлой недели статьи с обоснованием необходимости перенести "выборы" вышли уже в российской прессе. Есть информация о том, что на этой неделе в эфир выйдут спецвыпуски российских ток-шоу, посвященных этому вопросу.

В дело также включился сбежавший из Украины "политолог" Владимир Корнилов, живущий в Нидерландах за счет жены.

Читайте такжеУкраинцам лучше принять страшную правду о ДонбассеВ интервью "Комсомольской правде" он заявляет, что "самым лучшим временем для проведения выборов станет тот день, когда на Донбассе перестанут греметь пушки и строчить автоматы, когда наступит мир". Корнилов даже приводит исторический пример: "согласно сталинской Конституции избирать очередной Верховный Совет СССР должны были аккурат в 1941 году. А выборы были проведены в 1946-м, уже после войны".

Наверное в этом есть смысл. Как во время сталинского режима выборы были всего лишь фикцией, так и сейчас в ОРДЛО. Как скажут в Москве, так и сделают в Донецке и Луганске. Нужно будет вместо Захарченко поставить водителя Суркова, в "молодой демократии" не раздумывая возьмут "под козырек".

Чисто с практических соображений "выборы" могли бы усилить квазилегитимность режимов, поднять авторитет "лидеров" и пр. Мы же понимаем, что у Захарченко и Пасечника нет конкурентов, да и саму по себе конкуренцию в Москве не позволят. Вот в Луганске при попытке "фрондировать" местный "ЦИК" разогнали, а главу увезли на "подвал".

Все потуги Ходаковского, Плотницкого или Гиркина заявить о себе не в счет. Они тут не игроки и, даже, не "скамейка запасных". Так, эхо прошлого.

Тот же Александр Захарченко прекрасно это понимает. Еще в июле 2018 года на "открытой линии" он лично заявлял, что "Захарченко не продлевает себе срок на год, и идет на выборы". А тут такой разворот.

Причина сворачивания "выборов" в "ДНР" и "ЛНР" в том, что Кремль не хочет давать Украине козырь в виде причины не продлевать действия закона об особом статусе ОРДЛО.

Если в "ДНР" и "ЛНР" пройдут "выборы", то Киев с чистой совестью заявит о срыве Москвой Минских договоренностей и откажется от политической части Минска-2. А вот этого Путин допустить не может.

Согласно "законодательству" (мы понимаем как смешно это звучит) "ДНР" и "ЛНР" начало избирательной кампании стартует через 60 дней. Если 1 сентября в Донецке и Луганске официально не заявят о подготовке к "выборам", то их и не будет. Значит диалог Путин – Меркель таки будет иметь продолжение.