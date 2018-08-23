"Звенят бокалы, веселью нет предела": в Сеть попали кадры с пьянкой представителей "Л/ДНР" в Минске

Журналистка рассказала о пьянке главарей "ЛДНР"

После очередного раунда переговоров Минске представители "ЛНР" и "ДНР" бурно отметили их окончание, сообщила журналистка Юлия Божко.

В своем Facebook она опубликовала кадры, на которых запечатлены представители "ЛДНР", празднующие это событие. По ее словам, посиделки представителей самопровозглашенных республик прошли прямо в холе "Президент-Отеля" в Минске.

"Представители так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" так пышно празднуют окончание очередного заседания Трёхсторонней контактной группы. Веселью нет предела. Звенят бокалы. Смех. Выворачивает", - написала Божко.

Напомним, ранее сообщалось, что Трехсторонняя группа согласовала сроки "школьного перемирия" на Донбассе.