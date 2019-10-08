1 миллион гривен на жидкое мыло: Укрзализныця обьявила новый тендер

Укрзализныця обьявила тендер на закупку жидкого мыла на 1 млн грн / УНИАН

В Укрзализныце обьявили тендер на закупку 170 тысяч литров жидкого мыла по цене 1,02 млн гривен.

Так, ожидаемая цена за литр мыла - 6 гривен, сообщила УЗ через Facebook-сообщество Прозора залізниця.

"Помните, мы обещали вместо подарочных подстаканников приобрести жидкое мыло для поездов? Так вот, в системе Prozorro уже объявлен соответствующий тендер. Планируем приобрести 170 тыс. литров жидкого мила. Ожидаемая стоимость закупки 1020000 грн - около 6 грн за литр. Тендерные предложения принимаются до 21 октября 2019 года. Так что поспешите!", - сказано в посте.

Ранее Укрзализныця анонсировала еще одно изменение. Также Укрзализныця показала модернизированный вагон.