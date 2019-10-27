Бунт в "ДНР": взорвавшие вышку в Донецке поставили ультиматум боевикам

В Донецке взорвали оборудование вышки мобильной связи / Скриншот

В Сети опубликовано видео взрыва, в результате которого в оккупированном Донецке уничтожили оборудование одной из телекоммуникационных вышек, предоставляющих услуги мобильной связи.

После взрыва авторы видео показали лист бумаги с ультиматумом. В тексте говорится, что целью подрыва является привлечение внимания жителей неподконтрольных территорий к проблеме пыток в тюрьмах "ДНР".

Кроме того, они также призвали народ Донбасса выйти на акцию протеста против пыток в "фашистской республике".

"Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Жестокое обращение и привязывание к конечностям проводов с током в "народных" республиках стали нормой. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток, или фашистская республика останется без связи", - говорится в ультиматуме.

Напомним, взрыв прогремел в воскресенье, 27 октября около 10 утра в Пролетарском районе Донецка. Жертв среди мирного населения нет.