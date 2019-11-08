За Дубневича внесли залог, адвокат назвал сумму

Ярослав Дубневич в зале суда / УНИАН

Народного депутата Ярослава Дубневича этапировали в СИЗО несмотря на то, что за него был внесен залог, заявил адвокат Алексей Шевчук.

"Вчера серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому что, когда в суде им показали платежки о внесенном залог, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудникам НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", - подчеркнул он в комментарии Украинской правде.

Адвокат уточнил, что залог вносили 6 и 7 ноября несколько человек и по состоянию на момент вынесения решения АП АКСУ – за Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога – на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

Читайте такжеДело Дубневича: в ГПУ не исключают еще одного подозрения для нардепа"Вчера совершили преступление трое сотрудников НАБУ и кто-то из офиса президента или других коридоров власти, кто дал указание срочно его задержать при полном отсутствии рисков", - добавил Шевчук.

Отметим, что по словам генпрокурора Руслана Рябошапки, дело Дубневича выглядит достаточно просто, но объем доказательств большой и сложный.

"В конце концов мы поняли, что там дело абсолютно перспективное и есть достаточно доказательств не только для того, чтобы предъявить подозрение и начать процесс привлечения к уголовной ответственности. Но и чтобы успешно его завершить", - рассказал Рябошапка в эфире на Канале 24.

Напомним, накануне Высший антикоррупционный суд определил для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 90 миллионов гривен.