Суд арестовал нардепа Дубневича с возможностью многомиллионного залога

Ярослава Дубневича арестовали / Скриншот

Высший антикоррупционный суд 7 ноября определил для нардепа Ярослава Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 90 миллионов гривен.

"Апелляция ВАКС взяла Дубневича под стражу с альтернативой 90 млн грн залога", - сообщил Центр противодействия коррупции.

Нардепа арестовали прямо в зале суда. В СИЗО он будет находиться до момента внесения заставы.

Прокурор просил апелляционную палату выбрать ту же меру пресечения, которую он просил в прошлый раз: содержание под стражей с альтернативой 93 миллиона гривен. Защита Дубневича просила отказать в удовлетворении ходатайства прокурора. В итоге аппеляционная инстанция подтвердила решение, снизив залог до 90 миллионов гривен.

Как известно, Дубневича обвиняют в получении неправомерной выгоды в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 31 октября народные депутаты дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.

2 ноября Высший антикоррупционный суд вынес решение по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу. Следственный судья назначила залог в размере 100 млн грн. При этом внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Позже народный депутат от группы За будущее Ярослав Дубневич прокомментировал решение суда, который назначил ему залог в 100 млн гривен.