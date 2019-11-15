Майнить с майном: на Тернопольщине добывали криптовалюту на мощностях Укрзализныци

Аппаратура биткоин-фермы / ЦТС

Сотрудники Департамента безопасности Укрзализныци вместе с правоохранителями обнаружили в Тернопольской области на Львовской железной дороге майнинговую (т.е. добывающую) ферму криптовалюты, работавшую на электроэнергии госкомпании.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ЦТС. По имеющимся данным, нелегальную схему запустили сотрудники филиала Укрзализныци. Сумма убытков сейчас оценивается в 1 млн гривен.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - один миллион гривен", - говорится в тексте.

К слову, по закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалют на территории Украины запрещены.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что на сайте "Укргидрометцентра" втайне добывали криптовалюту. До этого сообщалось о том, что в столице за криптовалюту на продуктовом рынке начали продавать товары.