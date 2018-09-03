Услуга "Бабушка": в Киеве на продуктовом рынке начали продавать товары за криптовалюту

3 сентября 2018, 22:41

На то, чтобы склонить продавцов на эксперимент, у разработчиков ушло полгода.

овощи
Овощи на рынке в Киеве стали продавать товары за криптовалюту / фото: obozrevatel.com

На Бессарабском рынке в Киеве теперь торгуют за криптовалюту. Услугу под названием "Бабушка" запустили в тестовом режиме.

Отмечается, что даже по карточке купить что-то на Бессарабке было проблематично – и вот теперь там готовы торговать вообще за виртуальные деньги. На то, чтобы склонить продавцов на эксперимент, у разработчиков ушло полгода.

Теперь в павильоне рынка есть прилавки, продукция на которых сопровождается не ценниками, а QR-кодами.

Одна из продавщиц пояснила, что на их рынок часто приходят иностранцы, которые больше привыкли рассчитываться по безналу, то есть банковскими картами. Требование же платить исключительно наличкой отпугивает многих заграничных покупателей.

Чтобы рассчитаться криптовалютой, покупателю понадобится:

  • смартфон,
  • интернет,
  • электронный кошелек с валютой на нем.

Актуальный курс криптовалюты к гривне система высчитывает сама.

Ранее эксперт назвал причину обвала рыка криптовалют. США стремятся ужесточить свою экономику и избежать сильной инфляции, предпринимаются действия, которые укрепляют доллар. 

Напомним,  американский миллиардер заявил, что криптовалюты "ждет плохой конец". "По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец… Когда или как это произойдет, я не знаю", — отметил один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт.

А в декабре 2017 года соучредитель компании Bitcoin.com шведский бизнесмен Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспективы торговой валюты, он уже избавился от этой криптовалюты.

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Киев криптовалюта Бессарабский рынок
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