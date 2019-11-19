"П*дара родила": "рукоблуд" Кива взялся за чиновника-живодера

Чиновник тащил пса по асфальту / Всім

Полиция Хмельницкой области расследует вопиющий случай жесткого обращения с животным. Так, мужчина привязал собаку к авто и протащил по асфальту 1,5 километра.

"Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины "Жестокое обращение с животными" по факту издевательства над собакой — мужчина привязал животное к буксировочному крюку и волочил за автомобилем", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Санкция статьи предусматривает содержание под стражей на срок от пяти до восьми лет.

При этом сообщается, что пострадавшего пса отвезли к врачам, где ему оказали необходимую помощь, а теперь она находится у волонтеров.

На этот жуткий случай отреагировал народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива. Политик взял данное производство на личный контроль.

В отношении живодера-ублюдка, привязавшего к своей машине собаку и протащившего ее 1,5 километра по асфальту, подготовил и подал на имя начальника НП заявление. Буду лично контролировать, как член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, ход расследования", - написал депутат в Facebook.

По его мнению, с чиновником-живодером необходимо поступить так, как он поступил с собакой.

"А если честно, то его нужно привязать к машине и тоже протянуть за ней 1,5 километра, чтоб он почувствовал все то, что чувствовало беззащитное животное. Маму, говорит, укусила собака - да и правильно сделала, такого п*дара родила и воспитала...", - подчеркнул Кива.

Напомним, что в Хмельницкой области директор областного архива Владимир Байдич привязал собаку к собственному автомобилю и на полном ходу тащил по асфальту.