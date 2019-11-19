В Хмельницком чиновник тащил привязанную к машине собаку по асфальту

Чиновник издевался над собакой / Фото: Всім

В Хмельницкой области директор областного архива Владимир Байдич привязал собаку к собственному автомобилю и на полном ходу тащил по асфальту.

Как сообщает издание Всім, издевательство над животным увидел военнослужащий и остановил машину живодера.

Мужчина пояснил, что решил наказать собаку, которая ранее покусала его маму. Пес истекал кровью, следі тянулись за автомобилем на протяжении километра.

"По дороге ехала машина и за ней на цепи волокли пса. Это действо увидел солдат-спецназовец, который проезжал мимо. Он остановил авто, вызвал полицию, и собаку доставили в Красилов", – рассказала зоозащитница Елена Голубнича.

/ Фото: Всім

В полиции заявили, что начали уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет.

Как ранее сообщалось, две студентки, которые утопили котят на Сумщине, могут сеть за решетку на 8 лет, сообщила пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

Напомним, в Подольском районе Киева орудует кошачий кат - злоумышленник выслеживает и жестоко убивает котов, он уже замучил десятки животных.