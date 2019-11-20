ВСУ провели зрелищные танковые учения на Донбассе: зрелищные фото

Танк ВСУ / Mil.gov.ua

Близ зоны военного конфликта на Донбассе провели учения общевойскового резерва отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Такое сообщение опубликовано на официальном интернет-портале Минобороны Украины.

Сперва бригадные саперы провели отработку разминирования противотанкового участка местност - для обеспечения прохода бронетехники. Кроме того, были отработаны действия с зарядом разминирования ЗРП "Тропа".

Далее, сразу после преодоления минных заграждений, одно из танковых подразделений ВСУ вышло на огневой рубеж, нанесло поражение противнику и отошло на доукомплектование. Одновременно другая танковая рота обошла условного противника и обстреляла его, нанеся серьезные потери.

Напомним, ранее ВСУ провели крупные ракетные учения, а также провели на Донбассе учения систем ПВО и ударных самолетов.



