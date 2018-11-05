ВСУ провели на Донбассе учения систем ПВО и ударных самолетов: опубликовано красочное видео

Иллюстративное фото/ Минобороны

Военнослужащие ВСУ, принимающие участие в Операции Объединенных сил, в зоне военного конфликта на Донбассе провели совместные учения систем противовоздушной обороны и самолетов ударной авиации.

Соответствующее сообщение опубликовали представители штаба ООС на своей странице в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, в рамках выполнения приказа командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева провели проверку готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

Кроме того, была проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов ЗРВ по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появились видеоролики с учений танкистов ВСУ