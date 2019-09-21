Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео

Танкисты на Донбассе в зоне ООС устроили "разрывной движ".
На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил танкисты Вооруженных сил Украины устроили зрелищные учения.
Видео инструкторско-методического занятия появилось на странице штаба ООС в Facebook.
"В районе проведения Операции объединенных сил произошло инструкторско-методическое занятие, в ходе которого отрабатывались действия усиленного танкового батальона одной из механизированных бригад со всеми наступательными тактическими элементами", - сказано в описании ролика.
Отметим, боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие.
Ранее украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии.