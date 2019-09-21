Оккупантам хана: танкисты ВСУ поразили сеть зрелищными учениями, мощное видео

Танкисты ВСУ устроили масштабные учения в ООС

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил танкисты Вооруженных сил Украины устроили зрелищные учения.

Видео инструкторско-методического занятия появилось на странице штаба ООС в Facebook.

"В районе проведения Операции объединенных сил произошло инструкторско-методическое занятие, в ходе которого отрабатывались действия усиленного танкового батальона одной из механизированных бригад со всеми наступательными тактическими элементами", - сказано в описании ролика.

Отметим, боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие.

Ранее украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии.