Украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии

Военнослужащие сотрудничают с партнерами НАТО.
Украинские морские пехотинцы военных учений Agile Spirit — 2019, которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии, продемонстрировали мастерство и сноровку.
Как сообщает Министерство обороны Украины, учения прошли одновременно на трех военных базах, расположенных в Сенаки, в Вазиани и на полигоне Орфоло.
Украинцы работали в составе объединенных международных подразделений, в которых приняли участие свыше трех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.
"Их цель - усилить обороноспособность Сил обороны Грузии, повысить уровень совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров Альянса, создать и развить возможности для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепить безопасность в регионе Черного моря", - сказано в сообщении.
Отмечается, что это уже девятые подобные масштабные учения в истории Североатлантического альянса, в них приняли участие три тысячи военных из 14 стран мира.
Напомним, в штаб-квартире НАТО открыто заявили, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось завоевать симпатии партнеров по Североатлантическому альянсу на фоне контраста с его предшественником, экс-главой государства Петром Порошенко.
Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.
Также Зеленский рассказал условия вступления Украины в НАТО.