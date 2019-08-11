Украинские морпехи показали мастерство на учениях в Грузии

Морпехи начали интеграцию в НАТО / Фото: скриншот из видео

Украинские морские пехотинцы военных учений Agile Spirit — 2019, которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии, продемонстрировали мастерство и сноровку.

Как сообщает Министерство обороны Украины, учения прошли одновременно на трех военных базах, расположенных в Сенаки, в Вазиани и на полигоне Орфоло.

Украинцы работали в составе объединенных международных подразделений, в которых приняли участие свыше трех тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров НАТО.

"Их цель - усилить обороноспособность Сил обороны Грузии, повысить уровень совместимости с военными подразделениями сил НАТО и стран-партнеров Альянса, создать и развить возможности для многонационального, регионального и единого партнерства, а также укрепить безопасность в регионе Черного моря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже девятые подобные масштабные учения в истории Североатлантического альянса, в них приняли участие три тысячи военных из 14 стран мира.

Напомним, в штаб-квартире НАТО открыто заявили, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось завоевать симпатии партнеров по Североатлантическому альянсу на фоне контраста с его предшественником, экс-главой государства Петром Порошенко.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.

Также Зеленский рассказал условия вступления Украины в НАТО.