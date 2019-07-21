В НАТО рассказали о помощи Украине на пути к членству в Альянсе

Йенс Столтенберг / REUTERS/Francois Lenoir

Вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем усилия Украины продвигаться на пути к членству. Мы помогаем им воплощать реформы", - подчеркнул он в интервью The Chronicle Herald.

По словам Столтенберга, Украина и 29 стран-членов НАТО будут решать вопрос членства в альянсе Украины, а "Россия не имеет права ветировать этот процесс".

"Конечно Украине сейчас сосредотачивается на реформах, чтобы достичь стандартов НАТО и на этом основной фокус", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал условия вступления Украины в НАТО.