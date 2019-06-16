Экс-представитель НАТО рассказал, на что нужно пойти Киеву ради вступления Украины в Альянс

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Бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах очертил круг условий, которые нужно выполнить Украине ради вступления в Североатлантический альянс.

"Я считаю, что надо сделать так: повернуть так, чтобы не Украина захотела, а чтобы НАТО захотело принять ее", — заявил он в интервью порталу Апостроф.

По мнению Табаха, ради достижения этой цели Украине нужно добиваться серьезного технологического прогресса и массово создавать серийные образцы современного вооружения.

"И необязательно быть полноценным членом НАТО, можно быть членом альянса по каким-то отдельным пунктам... За последние пять лет Украине удалось многого добиться, в том числе и в военной сфере, поэтому всё возможно", — отметил представитель НАТО.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал условия вступления Украины в НАТО. До этого экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу рассказал, вступит ли Украина в Альянс в ближайшее время