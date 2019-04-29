Экс-замгенсека НАТО рассказал, вступит ли Украина в Альянс в ближайшее время

29 апреля 2019, 07:55

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу детально высказался по теме вступления в Альянс Украины с Грузией.

Украина НАТО
Флаги НАТО и Украины / BBC

В НАТО не готовы на данный момент принимать в свои ряды Украину и Грузию в Альянс, поскольку не могут ответить на вопрос о стратегии защиты этих стран от РФ.

Соответствующее мнение в интервью изданию Сегодня высказал экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.

"Альянс очень четко сказал, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это очень четкое обещание. Но как это осуществить на практике? Это очень сложный вопрос, потому что он не только практичный, но еще и политический и вопрос безопасности. Ведь когда НАТО приглашает новых членов, он должен иметь ответ на вопрос: "есть ли у вас стратегия защиты этих стран?". Можете ли вы применить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне, если на Грузию или Украину нападут? Думаю, решения есть, но сейчас НАТО не на той стадии, чтобы их обсуждать. Отношения с Россией настолько плохие и конфронтационные, что большинство союзников хотят просто отсрочить проблему", – пояснил он.

Вершбоу также утверждает, что НАТО пока не готово решать данную проблему из-за России и Грузии. "Да, Альянс не готов. Но не готова и Украина с точки зрения соответствия стандартам НАТО. Вам еще нужно провести реформы у себя дома, которые наравне с реформами в секторе обороны, также являются обязательным условием для вступления в НАТО. Но я думаю, что Украина быстрее подготовится, чем НАТО. Потому Альянсу совсем скоро нужно начинать искать решение проблемы", – подытожил он.

Напомним, ранее Иван Апаршин, эксперт по вопросам безопасности и обороны, входящий в команду избранного президентом Украины Владимира Зеленского, ответил на вопрос о вступлении в НАТО и введении миротворцев на Донбасс. До этого в Европе прошли учения морпехов из Украины и стран НАТО под кодовым названием Platinum Eagle-2019.

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Россия НАТО Грузия генсек НАТО Украина
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