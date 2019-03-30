В Европе прошли учения морпехов из Украины и стран НАТО: опубликованы яркие фото

30 марта 2019, 17:04

Учения продлились ровно десять дней.

Командование морской пехоты ВМС ВСУ / Facebook

В Румынии прошли международные учения Platinum Eagle-2019, в которых приняли участие бойцы одного из батальонов украинской морской пехоты.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице командования морской пехоты ВМС ВСУ в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, в течение десяти дней морпехи делились полученным боевым опытом с представителями армии США, Грузии, Румынии, Болгарии и Молдовы, перенимали опыт тактических действий в составе многонационального подразделения.

Кроме того, до конца текущего года состоятся еще несколько частей этапов этих учений, участвовать в которых будут и другие подразделения украинских морпехов.

Напомним, ранее опубликовали фото бойцов ВСУ на учениях Combined Resolve XI

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учения морская пехота социальная сеть ВМС ВСУ
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