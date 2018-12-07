В Сети опубликовали фото бойцов ВСУ на учениях Combined Resolve XI

7 декабря 2018, 23:57

Учения стартовали 2 декабря, поэтому День ВСУ украинский контингент встречал на учебно-боевых позициях

  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ
  • Военнослужащие ВСУ на учениях Combined Resolve XI Генеральный штаб ВСУ

В Сети появились фотографии бойцов Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в международных военных учениях Combined Resolve XI в Германии, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Учения стартовали 2 декабря, поэтому День ВСУ украинский контингент встречал на учебно-боевых позициях. Украину на учениях представляет механизированная рота под командованием старшего лейтенанта Юрия Капустяка из состава многонационального батальона "Альгердас".

Читайте такжеНАТО поблагодарило Россию за помощь в учениях"Посредники учений иногда применяют средства имитации. Таким образом имитируется "артиллерийский обстрел", которому подверглись позиции одного из взводов. К работе приступили санитары роты и медицинская машина, отрабатывая эвакуацию "раненых". Такие упражнения не только поддерживают обучаемость личного состава по действиям в определенной ситуации, но и повышают безопасность проведения учений. Командиры подразделений и санинструкторы должны четко знать пути выдвижения к местам эвакуации, уметь быстро вступить во взаимодействие с союзниками", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Азовском море прошли учения украинской морской охраны, а на побережье ВСУ провели тактические учения "в тылу врага".

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учения армия ВСУ военнослужащие Combined Resolve X
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