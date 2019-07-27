Эксперт пояснил причины симпатии руководства НАТО к Зеленскому

27 июля 2019, 18:59

Аналитик полагает, что партнеры позитивно восприняли искренние и правдивые заявления нового украинского президента.

НАТО
В штаб-квартире НАТО отметили, что им приятно сотрудничать с Зеленским / Фото: Reuters

В штаб-квартире НАТО открыто заявили, что новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось завоевать симпатии партнеров по Североатлантическому альянсу на фоне контраста с его предшественником, экс-главой государства Петром Порошенко.

Как пишет в статье для Zn.ua Данило Пылыпчук, бывший украинский лидер создавал дипломатическое напряжение в НАТО слишком навязчивыми требованиями о принятии Украины в блок.

Автор утверждает, что Зеленский завоевал симпатии руководства Альянса искренностью и "реалистичным подходом". Президент Украины открыто заявил партнерам, что ни Украина, ни НАТО пока не готовы к полноценному членству страны, которую он представляет. Уважение в штаб-квартире вызвал отчет Зеленского о ряде реформ, которые необходимо реализовать в Украине для полноценного сотрудничества с военно-политическим блоком.

По словам Пылыпчука, важную роль в успешной коммуникации с Альянсом сыграл глава миссии НАТО в Украине Вадим Пристайко, обеспечив определенный дипломатический успех. Чиновник сейчас выполняет некоторые функции в Офисе президента и в будущем может занять должность министра иностранных дел. Благодаря его помощи заявления Зеленского в штаб-квартире НАТО имели позитивный и последовательный результат.

"Но, если на декларативном уровне отношений Украина–НАТО фактор раздражения под названием ПДЧ был снят, на практике Киеву еще предстоит решить несколько задач иного порядка. Чтобы добровольное самоотречение от раздражающего чувствительные уши некоторых союзников ПДЧ не стало триггером постепенного угасания интереса к украинскому вопросу, повестку дня Украина–НАТО следует наполнить новыми, взаимно интересными смыслами", — отмечает эксперт.

Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО займет определенное время.

Также Зеленский рассказал условия вступления Украины в НАТО.

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НАТО Йенс Столтенберг Североатлантический альянс новости Украины и мира Зеленский новости
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