Боевики "ЛДНР" во время учений утопили танк: есть погибшие

Боевики утопили танк с экипажем внутри / РБК-Украина

13 августа во время учений боевики "ЛДНР" утопили танк с экипажем внутри.

Российское оккупационное командование наращивает интенсивность мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В связи с этим, большинство занятий на полигонах проводимой ими без должной подготовки и с грубыми нарушениями мер безопасности, что приводит к росту числа случаев потерь боевой техники, гибели и травм личного состава.

"Так, во время отработки в танковом подразделении оккупантов вопросам преодоления (форсирование) водной преграды один танк затонул, а из-за неудовлетворительного уровень организации российскими офицерами эвакуации экипажа, погибли четыре военнослужащих. Российское оккупационное командование пытается скрыть это событие", - сказано в сообщении.

Ранее боевики террористической группировки "ДНР" утопили танк - разведка.