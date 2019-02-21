"Наступление танков Путина на Киев": военный эксперт рассказал, насколько готова армия Украины к агрессии РФ

21 февраля 2019, 14:36

Бюджет Вооруженных сил Украины – это "бюджет проедания", заявил полковник запаса.

ВСУ, военный, армия
Насколько готова армия Украины к противостоянию с РФ / chaszmin.info

Во время чата на Главреде военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил, насколько вероятно в ближайшей перспективе открытое военное нападение России на Украину (о чем в преддверии выборов говорят многие политики) и насколько готова украинская армия к подобному сценарию.

Жданов напомнил, что с середины 2015 года состояние группировки вооруженных сил РФ около границ Украины практически не изменилось – ее численность колеблется от 80 до 85 тысяч человек. По его словам, за пять лет существования этой группировки Россия смогла сформировать одну 150-ю мотострелковую дивизию и оперативный штаб 20-й полевой армии.

"Дальнейших накоплений Россией оперативных и стратегических запасов для проведения масштабной наступательной операции на сегодняшний день не фиксируется. Есть проблемы с укомплектованностью личным составом частей и подразделений ВС РФ, что дает основания сделать вывод о неготовности РФ к решительным военным действиям против Украины", – пояснил эксперт.

Читайте такжеГордон у Дудя рассказал, когда украинцы "вновь станут братьями" россиянамОн подчеркнул, что в случае провокаций ВС РФ наступательного характера на наших границах или на линии разграничения последует полный пакет санкций ООН в отношении страны, развязавшей войну на европейском континенте.

"Военное положение вводилось в Украине с целью переноса выборов. И только стечение обстоятельств и влияние западных партнеров не дали возможность осуществить эту цель", – добавил Жданов.

Что касается модернизации ВСУ, то Что касается модернизации ВСУ, то бюджет Вооруженных сил Украины – это "бюджет проедания", заявил полковник запаса: "Это – минимальная сумма, которая необходима для содержания армии. Вопрос модернизации должен рассматриваться в рамках отдельной государственной программы. Но для этого надо создать модель Вооруженных сил Украины, которую мы хотим иметь".

Читайте такжеПорошенко увидел победу Украины в войне с РоссиейПо его словам, у Украины на сегодня нет модели вооруженных сил, в составе которых должен быть флот.

"У нас также нет понимания того, какой флот, в каком составе и с каким вооружением мы хотим создать. Когда будет модель ВСУ, тогда и будем обсуждать возможности военно-морского строительства Украины", – отметил Жданов.

Ранее политолог заявил, что агрессию Путина могут остановить только два фактора. Президент России везде сует свой нос, отметил эксперт.

В свою очередь старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд пояснил, почему Украине стоит ждать нового обострения в Азовском и Черном морях. Для этого существуют 4 причины.

Ранее украинцев спросили о войне с Россией. Почти три четверти украинцев (72%) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, 15% не согласны с этим утверждением.

Напомним, генерал объяснил, почему Путин не начинает масштабную войну против Украины. Украинское государство всегда должно быть готово к широкомасштабной агрессии со стороны РФ, полагает экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Читайте также"Сразу за окопом - враг и смерть": Лойко опубликовал мощные фото бойцов ВСУ на передовойСправка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова. 

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Как сообщалось, с апреля 2014 года по конец 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Среди них около 3,3 тысяч – гражданские, 4 тысяч – военнослужащие ВСУ, 5,5 тысяч – боевики, подсчитали в Мониторинговой миссии ООН.

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Россия Украина ВСУ флот военное положение Украинская армия Олег Жданов армия России
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