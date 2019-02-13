Украинцев спросили о войне с Россией

Украинцы

Почти три четверти украинцев (72 процента) убеждены, что между Россией и Украиной идет война, 15 процентов не согласны с этим утверждением.

Об этом свидетельствуют данные опросов фонда Демократические инициативы и социологической службы Центра Разумкова.

При этом 70 процентов опрошенных считают, что ради мира на Донбассе нужно идти на компромиссы с Россией, "ДНР" и "ЛНР", и только 16 процентов считают, что нужно идти на любые компромиссы.

17 процентов украинцев поддерживают силовой вариант решения конфликта.

Одно из исследований проводилось во всех регионах страны и на подконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей. Опрос проходил с 19 по 25 декабря 2018 года среди граждан старше 18 лет. Всего в нем приняли участие 2017 человек. Погрешность выборки составила 2,3 процента.

Другое - на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей с 1 по 11 ноября 2018 года. В каждом регионе опросили по 500 человек среди взрослого населения, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5 процента.

С апреля 2014 года по конец 2018-го на Донбассе погибли от 12 тыс. 800 до 13 тыс. человек. Среди них около 3,3 тыс. - гражданские, 4 тыс. - военнослужащие ВСУ, 5,5 тыс. - боевики, подсчитали в Мониторинговой миссии ООН.