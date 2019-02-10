"Молниеносная война": журналист предупредил о возможном наступлении России на Украину

Россия может пойти в наступление на Украину, предупредил журналист / Reuters

В Российской Федерации военное руководство, скорее всего, планирует новое наступление на территорию Украины в форме блицкрига (молниеносная война).

Самая вероятная цель РФ — уничтожение основных группировок Вооруженных Сил Украины на востоке нашей страны и выход на рубеж Днепра, говорится в статье журналиста Дмитрия Менделеева на Zn.ua.

По его словам, Россия может использовать группировки боевиков, которые орудуют на Донбассе, для отвлечения на некоторое время основных сил украинской армии.

Аналитик полагает, что, вероятнее всего, российское военное руководство планирует наступление на Украину с применением сухопутных войск, в сочетании с воздушной, противовоздушной, морской, десантно-морской, воздушно-десантной операциями.

Менделеев добавил, что во время агрессии РФ также способна задействовать свои силы специальных операций.

Ранее российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов говорил, что открытая широкомасштабная операция страны против Украины возможна.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.