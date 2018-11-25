"Россия ищет конфликты": Эстония назвала цель РФ в Азовском море

Азовское море / mns.gov.ua

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер считает, что цель Российской Федерации в Азовском море — оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба.

РФ ищет конфликты, эстонское государство призвало ее уважать международное право, рассказал чиновник на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщили Интерфакс-Украина во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

"Целью России (в Азовском море — Ред.) является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС", — отметил Миксер.

Читайте такжеЕС анонсировал "конкретные меры" по ситуации на АзовеЧиновник добавил, что РФ также ввела в Азовское море военные корабли, из-за чего появилась еще большая угроза безопасности нашей страны.

Напомним, Россия останавливала украинские и иностранные корабли в Азовском море, а также в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что из-за действий РФ в Азовском море порты Украины понесли более миллиард гривен убытков.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи со строительством Керченского моста и ситуацией в Азовском море. Позже в Кремле пригрозили Украине закрытием Азовского моря.