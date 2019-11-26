Территория страха: оккупанты завезли в Крым полмиллиона россиян

Кремль хочет вытеснить из Крыма украинцев и крымских татар / Alexei Pavlishak/Imago Images

Оккупанты Крыма хотят вытеснить с захваченного полуострова "нелояльное население" - крымских татар и украинцев, которые не поддерживают аннексию. Для этого на оккупированный полуостров из РФ приехали около полумиллиона человек. Об этом заявила заместитель постоянного представителя президента в Автономной республике Крым Тамила Ташева.

По ее словам, Россия накладывает свое законодательство на оккупированный Крым. Преследовать крымских татар Кремлю показалось логичным и удобным через призму борьбы с экстремизмом и терроризмом.

"Все понимают, что эти люди никакие не экстремисты и не террористы, на территории Крыма никогда не было ни одного террористического акта, ни до оккупации, ни после. В Крыму – территория страха, люди боятся, что если они являются украинцами или крымскими татарами, значит, их могут преследовать. Люди выезжают с полуострова, РФ наоборот замещает их своими людьми, создавая гомогенное общество", - сказала Ташева в интервью РБК-Украина.

По словам заместителя постпреда президента в АРК, на полуостров приезжают учителя, медики, сотрудники судебной системы, прокуроры, следователи, силовики и военные – их стимулируют к переезду. Например, выдают подъемные, достаточно большие средства на первое время, либо обеспечивают съем жилья, бесплатный или за небольшую сумму. При этом Россия скрывает правдивые данные и говорит о меньших цифрах - они показывают примерно 280 тысяч человек.

"По подсчетам правозащитных организаций, есть около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма. Они тоже понимают, что это является преступлением, потому что по международному праву нельзя целенаправленно перемещать население и искусственно менять этнический состав территорий. Потому РФ занижает эти цифры", - отметила Ташева.

В то же время выехало из Крыма около 25 тысяч крымских татар.

"Сколько всего людей – цифры очень разные. Официальные – около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Многие ведь не регистрируются как внутренне перемещенные лица", - резюмировала чиновник.

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Напомним, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов считает, что ныне оккупированный россиянами полуостров может вернуться под контроль Киева, если в Украине и в России будут действовать демократически избранные парламенты. При этом, по его мнению, вернуть Крым путем военной операции невозможно.