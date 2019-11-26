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Единственный сценарий: политолог рассказал, как Украине вернуть аннексированный Крым

26 ноября 2019, 02:13

Вернуть Крым путем военной операции невозможно, уверен Александр Морозов.

Александр Морозов
Александр Морозов / facebook.com

Политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов высказал свое мнение относительно того, есть ли в России политики, которые способны вернуть аннексированный Крым Украине.

По словам политолога, ныне оккупированный россиянами полуостров может вернуться под контроль Киева, если в Украине и в России будут действовать демократически избранные парламенты.

"Причем если в России в парламенте победят проевропейские силы и получат политическое большинство. Если в России тоже начнется процесс декоммунизации, демонтажа памятников Ленину, восстановления определенной логики российской истории, если вместе памятников Сталину будут устанавливаться памятники кому-то из русских республиканцев периода 1917-1918 годов, например, конституционным политикам-либералам… Если все это случится в России, то совершенно легко себе представить переговоры, в результате которых Крым будет возвращен Украине", - сказал политолог во время чата на Главреде.

При этом Морозов уверен, что вернуть Крым путем военной операции невозможно.

"Я сомневаюсь, что в ближайшие годы вокруг Крыма может образоваться такой же альянс, какой существовал ради освобождения Кувейта. Вряд ли европейские страны и страны НАТО возьмутся атаковать Россию с целью возвращения Крыма Украине", - отметил эксперт.

Таким образом, ставку можно делать только на тот сценарий, который предполагает, что Украина и Россия уровняются в своем демократическом развитии.

"Только в этом случае вопрос Крыма может быть решен в атмосфере добрососедства", - резюмировал Морозов.

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Напомним, глава представительства президента Украины в АРК Антон Кориневич заявил о том, что на данный момент активно нарабатывается стратегия возвращения аннексированного Россией украинского полуострова Крым.

В свою очередь, народный депутат Украины VIII созыва Евгений Балицкий призвал нынешнюю власть забыть об оккупированных Российской Федерацией территориях. По его словам, Украина не вернет Крым и Донбасс.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Россия Крым аннексия Крыма новости Украины Александр Морозов
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