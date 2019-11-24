"Убиваем друг друга": экс-нардеп Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

Евгений Балицкий / Politota.com.ua

Народный депутат Украины VIII созыва Евгений Балицкий призвал нынешнюю власть забыть об оккупированных Российской Федерацией территориях. По его словам, Украине не вернет Крым и Донбасс.

При этом он заявил, что после Революции достоинства "Киев ходит по Европе без штанов и попрошайничает".

"Про какое достоинство вы говорите? О том, что мы воюем в своей стране и убиваем друг друга? Снаряду все равно, кого убивать, он летит и попадает в девочку с портфельчиком или в сепаратиста", - цитирует бывшего нардепа РИА Новости.

Кроме того, он считает, что сепаратисты – тоже украинцы.

"К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся", - заявил Балицкий.

Также он раскритиковал "нормандской формат", заявив, что его используют для оттягивания времени, а самое главное – установить мир.

"Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды, как летчик Волошин с самолета расстреливал Луганск, они к нам не вернутся", - уверен экс-депутат.

Помимо этого, он добавил, что об этих территориях необходимо забыть и "оформить это мероприятие" по украинскому законодательству.

"Все остальное - это обман и разговоры для того, чтобы максимально подвести нас к тому, что "у вас в холодильнике нет хлеба - это нормально", - подчеркнул Балицкий.

Напомним, что кремлевские снайперы приезжают на Донбасс каждые две недели и ведут активный огонь по украинским военным.