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Оторвало ухо и разнесло пальцы: снайперы Путина хотят отрезать ВСУ от Зайцево

24 ноября 2019, 13:28

Украинские военные не могут дать отпор, так как стрелять по жилым домам нельзя.

Обстрел
Российские снайперы чувствуют себя вольготно / УНИАН

Кремлевские снайперы приезжают на Донбасс каждые две недели и ведут активный огонь по украинским военным. Бойцы Объединенных сил вынуждены постоянно быть на чеку, так как недавно одному из военных оторвало ухо и разнесло пальцы.

Наемники засели возле Майорска. Украинские военные предполагают, что враг пытается отрезать их от села Зайцево, говорится в сюжете ТСН.

"Снайперы заезжают буквально каждые две недели, российские в основном", – рассказал боец с позывным "Змей".

При этом украинские военные не могут дать отпор, так как снайперы ведут обстрел из пустующих домов. И хотя там уже давно никто не живет, официально – это село, а стрелять по жилым домам нельзя.  

Российские снайперы чувствуют себя вольготно и уже держат под обстрелом единственную дорогу, которая ведет на украинскую часть села Зайцево.

"Дорогу простреливают. Можно сказать, что пытаются отрезать", – сказал боец с позывным "Кузя".

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Напомним,  украинские военные были нахально атакованы у села Зайцево под Горловкой. В ходе атаки шестеро военнослужащих бригады быстрого реагирования Нацгвардии получили шестеро украинских бойцов.

Донбасс Россия ВСУ снайперы российские военные Зайцево новости Украины
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