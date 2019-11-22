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"Интенсивный бой": журналист рассказал о подлости боевиков "ДНР"

22 ноября 2019, 03:11

Боевики обтреляли украинских военных у села Зайцево.

Боевики ДНР
Боевики ДНР / news.dn.ua

Боевики на Донбассе снова отличились циничным поступком. Так, 29 ноября украинские военные были нахально атакованы у села Зайцево под Горловкой.

В ходе атаки шестеро военнослужащих бригады быстрого реагирования Нацгвардии получили шестеро украинских бойцов.

"Во время смены постов наблюдения на одном из опорных пунктов противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета. Позиция противником пристреляна уже давно. Попадание пришлось прямо в траншею, где проходили бойцы", – рассказал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

Пострадавших доставили в больницы, несмотря на обстрел во время эвакуации бойцов.

"В результате разгорелся интенсивный огневой бой, с применением с обеих сторон всего спектра тяжелых пехотных вооружений. Эвакуация проходила под обстрелом", – отметил журналист.

Также он указал, что подобные атаки не являются редкостью.

Напомним, что в Украине раскрыли механизм легализации граждан Российской Федерации и боевиков "ДНР".

Донбасс боевики обстрел ВСУ
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