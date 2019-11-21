Миллион рублей: на Донбассе выдавали боевикам украинские паспорта

Паспорт / УНИАН

В Украине раскрыли механизм легализации граждан Российской Федерации и боевиков "ДНР". Отмечается, что выдачей документов занималась жительница Донецкой области.

"В Донецкой области контрразведчики СБУ пресекли противоправную деятельность жительницы Донецка, который пытался организовать незаконную легализацию в Украине граждан РФ и боевик террористических группировок "ДНР". Оперативники и следователи спецслужбы установили, что женщина планировала оформлять документы за денежное вознаграждение через свои связи в правоохранительных и контролирующих органах". - говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

По данным правоохранителей, для выдачи украинского паспорта чиновнику предложили миллион российских рублей. Часть денег перевели через почтовый сервис. Задержание преступницы и заказчика произошло 19 ноября в Славянске во время передачи паспорта и второй части суммы.

Напомним, что жителям "ДНР" и "ЛНР" выдали более 35 тысяч паспортов РФ.