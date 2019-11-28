"Пранкер Джокер - Рябошапка": Дубинский смело сорвал покровы

Александр Дубинский / УНИАН

Нардеп из фракции Слуги народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Дубинский на сегодняшем брифинге обвинил руководство своей фракции, а также генпрокурора Руслана Рябошапку в тесном сотрудничестве с пранкером "Джокером", который занимается обманом политиков/чиновников на переписки по мессенджерам.

"Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с "Джокером", я считаю, что действия "Джокера" это спанированная информационная атака на депутатов фракции. К которой имет отношение руководство фракции и генпрокурор", - рассказал Дубинский.

Нардеп также заявил - великая вероятность того, что Рябошапка, собственно, и является Джокером и потребовал провести расследование.

"Это также вопрос национальной безопасности", - подвел итоги.

Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка показал общественности сообщение от пранкера Джокера. До этого пранкер слил в Сеть переписку с мэром Чернигова с Владиславом Атрошенко от имени главы Офиса президента Владимира Зеленского.