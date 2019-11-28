"Пранкер Джокер - Рябошапка": Дубинский смело сорвал покровы

Нардеп Александр Дубинский утверждает, что нужно срочно проводить расследование по поводу личности пранкера "Джокера".
Нардеп из фракции Слуги народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Александр Дубинский на сегодняшем брифинге обвинил руководство своей фракции, а также генпрокурора Руслана Рябошапку в тесном сотрудничестве с пранкером "Джокером", который занимается обманом политиков/чиновников на переписки по мессенджерам.
"Я и мои адвокаты подавали заявление о возбуждении уголовного дела по факту несанкционированного доступа к телефону Рябошапки. Но из генпрокуратуры пришла отписка, что они не будут этим заниматься. С учетом этого, а также с учетом того, что руководитель фракции Давид Арахамия заявлял, что он сотрудничает с "Джокером", я считаю, что действия "Джокера" это спанированная информационная атака на депутатов фракции. К которой имет отношение руководство фракции и генпрокурор", - рассказал Дубинский.
Нардеп также заявил - великая вероятность того, что Рябошапка, собственно, и является Джокером и потребовал провести расследование.
"Это также вопрос национальной безопасности", - подвел итоги.
Напомним, ранее генпрокурор Руслан Рябошапка показал общественности сообщение от пранкера Джокера. До этого пранкер слил в Сеть переписку с мэром Чернигова с Владиславом Атрошенко от имени главы Офиса президента Владимира Зеленского.