В Польше на концерте парочка обнималась с флагами Украины и России

Флаг России на концерте рядом с украинским заинтересовал публику / Reuters

В Варшаве на концерте белорусского рэпера Макса Коржа зрители устроили фотосессию с флагами России и Украины.

Как сообщает Страна, девушка и парень, завернувшись в полотна, обнялись, взялись за руки и соприкоснулись головами.

Снимок начал массово распространяться в Сети. Пользователи сошлись во мнении, что девушка и парень хотели показать необходимое стремление к дружбе между Украиной и Россией.

Подобные акции нередко появляются на концертах Коржа. В частности, в Москве фанаты певца на трибунах подняли рядом три флага: Украины, России и Белоруссии.

Как ранее сообщалось, в аннексированном Россией Крыму продают изготовленные в Украине тетради с гербом и флагом РФ.

Напомним, ранее в Беларуси продавали глобусы с российским Крымом.