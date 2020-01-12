Рабы и царь-батюшка: экс-подполковник КГБ объяснил причину агрессии России

Владимир Путин / Reuters

Для российской власти самое главное, чтобы империя расширялась, а люди не имеют никакого значения. Такое мнение высказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов, объясняя причину агрессивной политики России.

Всему виной имперский менталитет, а также имперские амбиции руководителей РФ.

"Россия такая агрессивная из-за своего имперского менталитета. Она клала миллионы людей в войнах, а сталинские времена и вовсе морила голодом. Для власти главное, чтобы империя расширялась, чтобы ее все боялись, а до людей там нет никакого дела", - сказал Попов Обозревателю и отметил, что ему не раз приходилось извиняться за то, что он русский перед чехами, афганцами и украинцами.

Читайте такжеПланы Путина зловещи: чего бояться УкраинеБывший подполковник КГБ назвал российски народ "рабским". По его словам, эта психология переходит у россиян из поколения в поколение. А вот в Украине - "вольница", считает Попов.

"Рабская психология настолько укоренилась, из столетия в столетие: наверху царь-батюшка, пониже боярине, им тоже нужно подчиняться. Вот в Украине, в отличии от России, вольница, к вам люди всегда бежали", – резюмировал Попов.

Напомним, ранее известный российский телеведущий Владимир Познер высказался о конфликте между Москвой и Киевом. По его словам, в сложившейся ситуации виноват Кремль.